Marie fängt Feuer – Spiel des Lebens: Kritik zum Film im ZDF

Aber auch Marie selbst sieht sich in einer Art Zwickmühle gefangen: Stefan, ihr Liebster, hat einen Seitensprung begangen, der nicht ohne Folgen blieb. Nun will ihn der "Seitensprung" zurück, Stefan bleibt aber hart: Marie für immer! Es war eine einmalige Angelegenheit. So sind sie fortan zu dritt: der Stefan, die Marie und Max, ihr Sohn, um den sich der in Australien weilende Vater so gar nicht gekümmert hat. Unterm Sternenhimmel ("König der Löwen"!) wird dieses Glück geradezu feierlich beschworen. Dagegen kommt keine noch so schlechte Lateinnote Maxens an.