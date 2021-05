Christian Drosten macht im "heute journal" Hoffnungen auf guten Sommer

Es sei eine Frage, die in der Corona-Pandemie derzeit allen auf den Nägeln brenne: "Wie wird der Sommer?" Das wollte Marietta Slomka von dem Virologen Christian Drosten wissen. Im ZDF-"heute journal" teilte der 48-Jährige per Schalte seine Einschätzungen mit. "Der Sommer kann ganz gut werden in Deutschland", entgegnete Drosten. Schon zum Juni hin werde man "erstmalig wirklich Effekte sehen, die der Impfung zuzuschreiben sind", erklärte er. Die derzeitigen Entspannungen seien hingegen vermutlich eher dem "Verhaltensbewusstsein der Bevölkerung" zu verdanken: "Die Leute machen eben schon gut mit", lobte er.

Allerdings riet der Forscher von der Berliner Charité auch zur Vorsicht: "Wir müssen jetzt natürlich ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu früh in totale Euphorie verfallen, denn wir sind einfach noch nicht so weit wie in England." Dort seien inzwischen weit über 50 Prozent der Bevölkerung geimpft. In Deutschland sei man derzeit bei 32 Prozent Erstgeimpften und nur knapp zehn Prozent zweifach Geimpften. Dennoch zeitige etwa die Aufhebung der Impfreihenfolge bei AstraZeneca spürbare Erfolge beim Impftempo.