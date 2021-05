Free ESC 2021: Johnny Logan vergibt Punkte für Irland

Bühne frei: Nach der Corona-bedingten Pause im vergangenen Jahr findet der "Eurovision Song Contest" (ESC) am Samstag, 22. Mai, in Rotterdam statt. Schon am Samstag zuvor, dem 15. Mai, nimmt ProSieben den Stefan Raab produzierten "Free European Song Contest" ins Programm. Jetzt steht ein namhafter Mitwirkender fest.

Der irische Sänger und Komponist Johnny Logan wird demnach die Punkte für sein Heimatland verkünden. Logan, der am 13. Mai seinen 67. Geburtstag feiert, ist eine ESC-Legende: Bereits 1980 gewann er in Den Haag den Wettbewerb. Damals trat er mit dem von Shay Healy komponierten Titel "What's Another Year" an. Vier Jahre später holte die Irin Linda Martin mit dem von Logan komponierten Song "Terminal 3" den zweiten Platz. Er selbst nahm 1987 erneut teil und gewann mit dem von ihm geschriebenen Song "Hold Me Now" in Brüssel. Einen weiteren ESC-Sieg holte schließlich ebenfalls Linda Martin im Jahr 1992 mit dem von Johnny Logan geschriebenen Titel "Why Me?".