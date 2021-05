Tod im Strandhaus: Kritik zum Film im ZDF

Zwei Pärchen haben ein idyllisches Strandhaus gemietet. Doch der Wochenendtrip wird zum Albtraum, denn ein Killer hat es auf die Urlauber abgesehen. In seinem Regiedebüt fasst der amerikanische Schauspieler Dave Franco alles zusammen, was das Horror-Genre bietet.

Es sollte ein unbeschwertes Wochenende werden, doch dann wandelt sich die Idylle im Regieerstling des Schauspielers Dave Franco (2020, deutsche Free-TV-Premiere) unvermittelt zum Horrortrip. Zu viert ziehen Charlie (Dan Stevens) und Mina, Michelle und Josh los, um eine Traumvilla am Strand zu kapern. Charlie und Mina (Sheila Vand) sind Geschäftspartner, es gibt etwas zu feiern. Michelle (Alison Brie), Charlies Frau, ist auch dabei und Mina hat ihren Freund – Charlies Bruder (Jeremy Allen White) – mitgebracht. In solchen Konstellationen brennt oft genug auch so die Hütte. Um wieviel mehr, als sich herausstellt, dass der Airbnb-Vermieter im Duschkopf eine Kamera versteckt hat.