Let's Dance 2021: Wurde Lola Weippert zu streng bewertet?

Nach Platz eins in der Vorwoche fand sich Lola Weippert in der neunten Live-Show bei "Let's Dance" plötzlich ganz hinten wieder. Die Jury ging streng mit ihr ins Gericht, am Ende schied Lola aus. prisma-Expertin Sabrina Mockenhaupt-Gregor bricht in ihrem Rückblick auf die neunte Show eine Lanze für Lola, die ihrer Meinung nach etwas zu hart bewertet wurde.