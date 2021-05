Seth Rogen arbeitet vorerst nicht mehr mit James Franco zusammen

Über Jahre hinweg waren sie eigentlich nur im Doppelpack denkbar: Seth Rogen und James Franco, die zusammen Filme wie "The Disaster Artist", "Sausage Party" und "Das ist das Ende" gedreht haben und mit "The Interview" sogar den nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un in Rage brachten. Seitdem mehrere Frauen aber Vorwürfe gegen Franco erhoben haben, er habe sie sexuell belästigt, ist das Verhältnis der einstigen besten Freunde offenbar abgekühlt. In einem Interview mit dem "Sunday Times Magazine" sagte Rogen nun, er plane derzeit nicht, mit Franco erneut zusammenzuarbeiten.