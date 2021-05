Thomas Gottschalk stellt Podcast wegen "Frauenzeitungen" ein

Rund zwei Jahre ist es her, dass sich Thomas Gottschalk nach 33 Ehejahren von seiner Frau Thea trennte. Wirft man einen Blick auf die Zeitschriftenregale im Einzelhandel, könnte man glauben, die private Zäsur des langjährigen "Wetten, dass ..?"-Gastgebers liege erst wenige Tage zurück: Noch immer ziert das getrennte Paar etliche Titelseiten, unterlegt mit dramatischen Schlagzeilen. Damit soll nach dem Willen des Entertainers Schluss sein: Gottschalk will nicht länger zum unfreiwilligen Schlagzeilenlieferanten werden – darum beendet er seinen Online-Talk "Podschalk".

Seit gut einen Jahr spricht Gottschalk in dem Podcast mit der SWR3-Moderatorin Nicola Müntefering. Dabei gibt er auch immer wieder Einblicke in sein Privatleben. Eben jene hätten die Redaktionen einiger Illustrierter allerdings für ihre Artikel genutzt: "Das Problem ist, dass unser kleiner Podcast zu einer Zitatenquelle für Menschen wurde, denen ich diese Zitate einfach so nicht gegeben hätte", erklärte Gottschalk in der jüngsten Podcast-Ausgabe. "Und irgendwelche Redakteurinnen irgendwelcher Frauenzeitungen, die man nicht als Redakteurinnen bezeichnen kann, weil sie sich irgendwelchen Dreck unter der Türspalte zusammenkehren, das ist etwas, wo ich einfach sage: Nee."