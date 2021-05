Markus Lanz unterbricht Gäste: ZDF verteidigt Moderator

Ein reger Schlagabtausch zwischen den eingeladenen Gästen ist in Talkshows keine Seltenheit. Die Tatsache, dass aber ausgerechnet der Moderator und Talkmaster seinen Gästen häufiger ins Wort fällt, wird derzeit auf der Facebookseite des ZDF diskutiert. Am Montagmorgen beantwortete der Sender dort den Kommentar des Zuschauers Florian S. Dieser hatte mit Blick auf den Talkmaster Markus Lanz moniert: "Lanz kann nicht ausreden lassen!"

Die Debatte um die Gesprächsführung Markus Lanz' sendet aus Sicht des ZDF auch ein positives Signal: Das Interesse an der Sendung liegt in diesen Tagen auf Rekordniveau. Der dreimal spätabendlich ausgstrahlte Talk beschert dem Mainzer Sender seit Beginn der Pandemie beständig Top-Quoten, es werden regelmäßig Marktanteile zwischen 10 und 20 Prozent verbucht. Eine Spitzenreichweite in absoluten Zahlen erreichte am 6. April die Ausgabe mit dem zugeschalteten Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. An diesem Abend schalteten fast drei Millionen Menschen ein.