Sturm der Liebe: Diana Körner spielt Gastrolle in ARD-Serie

Ambivalente, konfliktreiche Figuren sind seit jeher das Herzstück der ARD-Erfolgsserie "Sturm der Liebe" (montags bis freitags, 15.10 Uhr, das Erste). So auch im Fall der Schauspielerin Diana Körner: Die 76-Jährige wird ab Folge 3.625 die Gastrolle der bankrotten Musicaldiva Marita Maricelli übernehmen. Ihr erster Auftritt soll voraussichtlich am Montag, 21. Juni, zu sehen sein.

"Die Zeit bei 'Sturm der Liebe' war für mich eine spannende und aufregende Sache", erklärt Körner. Anfangs habe sie gar nicht gewusst, wie schnell dort gedreht werde. "Diese Rolle zu spielen, war einmal etwas anderes und hat mir viel Spaß gemacht", fährt sie fort. Am Set konnte sich die 76-Jährige zudem über ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten freuen: "Dirk Galuba kenne ich noch von der Schauspielschule in Bochum, es war ein kleiner Flirt in jungen Jahren", erinnert sie sich.

Körner, die in Wolmirsleben, Sachsen-Anhalt geboren wurde, absolvierte ihre Ausbildung an der Westfälischen Schauspielschule Bochum. Danach folgte ein erstes Engagement am Theater Oberhausen, ehe sie 1967 in dem Edgar Wallace-Krimi "Die blaue Hand" unter der Regie von Alfred Vohrer ihr Leinwanddebüt feierte. Weitere Theater- und Filmengagements, wie etwa in "Auf der Reeperbahn nachts um halb eins" (1969), "Das Fliegende Klassenzimmer" (1973 mit Joachim Fuchsberger) und "Barry Lyndon" (1975), folgten. Derzeit ist Körner zudem regelmäßig in der ARD-Krimiserie "WaPo Bodensee" zu sehen.