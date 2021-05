Die Tricks der Lebensmittelindustrie: Was steckt wirklich in Döner-Spießen?

Sebastian Lege widmet sich in einer neuen Ausgabe seiner Verbraucherschutzsendung dem Döner. U.a. blickt er hinter die Kulissen einer Dönerspieß-Fabrik in Polen.

Es ist eine dieser Sendungen, die man sich besser erst dann zu Gemüte führen sollte, wenn man schon gegessen hat. So richtig appetitanregend wirken die neuen Investigativ-Ermittlungen von Produktentwickler Sebastian Lege in der ZDF-Dokumentation "ZDFzeit: Die Tricks der Lebensmittelindustrie" nicht gerade. Entlarvt werden Billigprodukte, die mit den deutlich hochwertigeren Originalen, an die sie erinnern sollen, wenig zu tun haben – eine immer wieder informative, aber eben auch widerwärtige Angelegenheit. Diesmal kann der Reporter nachweisen, dass in manchen Döner-Spießen gar kein echtes Grillfleisch enthalten ist. Stattdessen wird ahnungslosen Kunden gewürzte Hackfleischmasse untergejubelt.