"Knives Out 2": Edward Norton spielt an der Seite von Daniel Craig

Auch wenn über die Fortsetzung von " Knives Out - Mord ist Familiensache " noch so gut wie nichts bekannt ist, dürfte diese Nachricht die Vorfreude von Kinofans steigern: Wie der US-Branchendienst "Deadline" berichtet, stößt im Nachfolger des Kino-Erfolgs von 2019 niemand Geringerer als Edward Norton ("Fight Club") zum Cast. Norton ist nach Dave Bautista ("Army Of The Dead", "Justice League") der nächste hochkarätige Neuzugang, der im kommenden Film von Regisseur Rian Johnson an der Seite von Daniel Craig zu sehen sein wird.

Welche Rolle Edward Norton in "Knives Out 2" übernimmt, ist allerdings noch unklar. Auch über die Handlung sind noch keine Details bekannt. Nur so viel ist sicher: Superschnüffler Benoit Blanc bekommt es erneut mit einem kniffligen Fall und jeder Menge Verdächtiger zu tun. Die Dreharbeiten sollen noch in diesem Sommer in Griechenland starten. Zu sehen sein wird der Film bei Netflix. Der Streamingdienst hatte sich in einem 450-Millionen-Dollar-Deal die Rechte an zwei Fortsetzungen gesichert.