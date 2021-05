Alles Isy: Kritik zum Film in der ARD

Man kann das Ganze über den Coming of Age-Leisten schlagen: Schüler bei einer Facebook-Party. Es geht drunter und drüber, es wird gesoffen, es werden Pillen eingeworfen und sogar gekokst. Und klar, werden auch die Wände der elterlichen Wohnung beschmiert. Alles auf der Schwelle zum Erwachsenwerden, Sexualität zwischen Unschuld und forscher Berechnung. Schließlich kommt es zu einer Vergewaltigung. Lenny (Ludwig Simon), im zarten Alter schon ein wahrer Don Juan, treibt die Freunde Martin (Jakob Schmidt) und Jonas (Michelangelo Fortuzzi) an, die ohnmächtige Isy (Milena Tscharntke) zu vergewaltigen. Isy wird sich daran nicht mehr erinnern können. Und wenn schon – es wird keine Zeugen geben, und zudem die Scham, man weiß es ja. Das alles zeigt "Alles Isy", der Film des Autorenregiegespanns Mark Monheim und Max Eipp, den das Erste nun wiederholt, in wahrhaftigen, unspektakulären Bildern. Es ist als Warnung und Aufklärung gemeint.

Dass Jonas sich in die Sache hineinziehen lässt – er ist neben Isy die Hauptfigur -, begründet der Film etwas waghalsig damit, dass Jonas kurz vor der Party von Isy wegen eines anderen abgewiesen wird. Dabei war Isy doch immer seine beste Freundin, und er in sie schwer verliebt. Aber es sind eben auch Drogen und Alkohol in rauen Mengen im Spiel. Alles kein Entschuldigungsgrund, sagt der Film, der so richtig erst damit beginnt, dass nun das große Verschweigen, das Zudecken der Schuld beginnt.