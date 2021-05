"Du musst dich entscheiden": RTL-Show sagt Klischees den Kampf an

Ade, Klischee: "Frauen sind die schlechteren Autofahrer" – stimmt das wirklich? Katrin Bauerfeind möchte so etwas in den vier von ihr moderierten Folgen von "Du musst dich entscheiden" herausfinden. Die neue Comedy-Game-Show, die RTL in die Primetime hievt, möchte weit verbreitete Vorurteile auf den Prüfstand stellen. Gewinnen wird, wer sich als besonders flexibel und tolerant erweist. Bange Frage: Kann das Umdenken einem selbst erklärten "Aufklärer der Nation" wie Mario Barth gelingen? Er tritt in der ersten Folge gegen den Schauspieler Jürgen Vogel an.