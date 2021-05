Norman Lloyd gestorben: Schauspiellegende arbeitete mit den ganz Großen

Bereits 1939 stand die Hollywoodlegende für die TV-Produktion "The Streets of New York" erstmals vor der Kamera. Seinen Durchbruch schaffte er 1942 im Thriller "Saboteure" von Alfred Hitchcock. Es war der Startschuss einer jahrzehntelangen Karriere in der Traumfabrik, die bis 2015 andauerte. Im betagten Alter von 100 Jahren verkörperte der US-Amerikaner in der US-Komödie "Dating Queen" (2015) seine letzte Rolle.

Im Laufe seines Werdeganges arbeitete Lloyd mit zahlreichen Legenden seines Fachs zusammen, unter anderem mit Orson Welles, Charlie Chaplin, Gregory Peck und Ingrid Bergman. Doch nicht nur im Scheinwerferlicht von Hollywood, etwa in "Der Club der toten Dichter" (1989) mit Robin Williams und "Gangs of New York" (2002) von Martin Scorsese, fühlte sich Norman Lloyd wohl, auch am Theater hinterließ der Schauspieler seine Fußspuren. Zu sehen war er etwa am New Yorker Broadway, unter anderem 1937 in Orson Welles' Stück "Julius Caesar". Die Rolle brachte ihn sogar auf das Cover des renommierten "Time"-Magazins.