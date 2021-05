Intergalactic: Schauspielerin Diany Samba-Bandza wird warm ums Herz

In insgesamt acht Folgen geht es hoch her: In der Science-Fiction-Serie "Intergalactic" (seit 6. Mai auf Sky Atlantic, Sky Ticket und über Sky Q) wird die junge Polizistin und Weltraum-Pilotin "Ash" (Savannah Steyn) Opfer eines Komplotts und wegen Verrats verbannt. Daraufhin beginnt eine gefährliche und abenteuerliche Reise durchs Weltall.