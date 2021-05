Wer weiß denn sowas? Sarah und Pietro Lombardi treffen aufeinander

Bei "DSDS" verliebten sich Sarah und Pietro Lombardi, später wurde geheiratet und Sohnemann Alessio kam zur Welt. Mittlerweile sind die beiden zwar geschieden, verstehen sich aber gut. So gut, dass sie nun sogar zum Duell bei "Wer weiß denn sowas?" antreten.

Ob die Harmonie anhält, wenn sich das ehemalige Ehepaar am Mittwoch (12. Mai, 18.00 Uhr im Ersten) vor laufenden Kameras trifft, um einen amüsanten Ratewettstreit auszutragen? Zumindest können sie sich dabei auf die professionelle Beratung der Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton verlassen.

In der ARD-Quizshow müssen die Promi-Kandidaten gemeinsam mit ihren Teamkollegen Bernhard Hoëcker und Elton kuriose Fragen beantworten. Kai Pflaume moderiert.

Die beiden Schauspieler, die zum Wochenausklang gegeneinander antreten, waren ebenfalls jahrelang ein Traumpaar - allerdings nur beruflich. In ihren Rollen als Anwälte "Edel & Starck" lieferten sich Rebecca Immanuel und Christoph M. Ohrt so manches leidenschaftliche Gefecht. Wie friedlich die "Verhandlung" vor dem "Quiz-Gericht" am Freitag verläuft, bleibt abzuwarten.