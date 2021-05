DFB-Pokal 2021 - Finale: ARD überträgt Leipzig gegen Dortmund live

Auf einmal ging alles ganz schnell: Erst tat Hansi Flick nach dem Bundesligaspiel des FC Bayern gegen den VfL Wolfsburg öffentlichkeitswirksam kund, dass er den Verein um eine Vertragsauflösung zum Saisonende gebeten habe. Dann verkündete der FC Bayern nur etwas mehr als eine Woche später seinen Nachfolger: Julian Nagelsmann. Einen der gefragtesten deutschen Trainer lässt sich der Rekordmeister dem Vernehmen nach bis zu 25 Millionen Euro kosten – Ablöse-Weltrekord für einen Coach. Bevor Nagelsmann jedoch ab Sommer mit Lewandowski und Co. auf Titeljagd geht, will er sich erst mit einer Trophäe von seinem bisherigen Arbeitgeber RB Leipzig verabschieden.

Im DFB-Pokalfinale in Berlin, das die ARD ab 20.15 Uhr live überträgt (Anpfiff: 20.45 Uhr), könnte Nagelsmann in einem seiner letzten Spiele als Trainer der "Roten Bullen" noch sein großes Ziel erreichen. Schließlich hatte er bei seiner Vorstellung als Leipzig-Trainer 2019 selbstbewusst verkündet, etwas "Blechernes" holen zu wollen. Bevor sich Nagelsmann im Konfetti-Regen von Berlin feiern lassen darf, müssen Kapitän Marcel Sabitzer und Co. aber erst einmal Borussia Dortmund aus dem Weg räumen.