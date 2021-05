Das Traumschiff: Tansania – ZDF wiederholt Folge von 2017

Keine zwei Monate nach Ausstrahlung der 90. Folge zu Ostern sticht "Das Traumschiff" erneut in See: An Christi Himmelfahrt zeigt das ZDF aber nur eine Wiederholung der 78. Folge aus dem Jahr 2017, der damals ersten Folge nach dem Tod des "Traumschiff"-Erfinders und Produzenten Wolfgang Rademann 2016.

Mit 6,25 Millionen Zuschauern (19,4 Prozent Marktanteil) sicherte sich "Das Traumschiff" am Ostersonntag 2021 den Primetime-Sieg. In der ersten Folge mit Collien Ulmen-Fernandes in der Rolle der Schiffsärztin Jessica Delgado steuerte die Crew um Kapitän Parger diesmal das Thaa-Atoll in der westlichen Inselkette der Malediven an. Wohin die Reise in der kommenden Weihnachtsfolge gehen wird, ist noch nicht bekannt. Feststeht jedenfalls, dass zu den Gastdarstellern der Comedian Luke Mockridge zählen wird. Der 32-Jährige soll in dem Film einen Koch verkörpern.