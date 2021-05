Die Drei von der Müllabfuhr – Operation Miethai: Kritik

Als hätten sie in ihrem Alltagstrott noch nicht genug mit der neuerdings beschlossenen elektronischen Überwachung zu tun, werden die Berliner Müllmänner um "Käpt'n Werner" (Uwe Ochsenknecht) in ihrem sechsten Film nun auch noch mit der Zusatzaufgabe Sperrmüllbeseitigung konfrontiert. Womit sie mitten hinein in einen veritablen Mietskandal geraten. Als sie zum Sperrmüll-Berg eines fiesen Miethais gerufen werden, macht sie der bis zum Äußersten erregte Hausbesitzer auf ein Grafitto aufmerksam, das ihn hauswandgroß als fiese Schnurrbartkröte zeigt, die kleine Menschlein in der Hand zerquetscht. Der Kollege Tarik (Aram Arami) weiß, dass es sich bei dem kämpferischen Künstler um seinen Freund Chris (Max Woelky) handelt, der als Kiez-Legende unter dem Decknamen "Flash" agiert. Vom "Müll" bis zur postmodernen Konzeptkunst und zum Gartenzwerg werden hier alle Kunstformen ironisch durchgespielt. Was will man mehr am Freitagabend!