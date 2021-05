Von Kyros bis Khomeini. Drei Jahrtausende Iran – spannende ARTE-Doku

Der heutige Iran steht massiv in der Kritik. Doch das Land kann zurückblicken auf eine Kulturgeschichte, die ihresgleichen sucht. In einer dreiteiligen Dokumentation sind die unfassbaren Schönheiten des kulturellen Erbes nun zu sehen.

Nahezu vergessen wird, dass der Iran über eine gewaltige jahrtausendealte Kulturgeschichte verfügt. In der dreiteiligen BBC-Dokumentation der britischen Journalistin Samira Ahmed fasst die Expertin Narguess Farzad von der School of Oriental & African Studies in London diese Vergangenheit wie folgt zusammen: "Wer sich den heutigen Iran betrachtet, sieht, dass er von feindseligen Kräften umgeben ist. Diese Länder sollten sich einen Iran ins Gedächtnis rufen, der nicht nur ganz oben in der ersten Liga mitgespielt hat, sondern ganz oben stand. Und denkt darüber nach, wie sehr eure Literatur von ihm beeinflusst wurde und auch eure Kunst." Wie zum Beweis steht nur dieser eine Fakt: Die Iraner sind das einzige Volk im Mittleren Osten, das Identität und Sprache bewahrt hat – ungeachtet von Invasion und Revolution.