Free ESC 2021: Stefan Raab wirkt im Hintergrund

Im vergangenen Frühjahr wurde es plötzlich auch kulturell nahezu zappenduster in Deutschland, den Nachbarländern, ja fast auf der ganzen restlichen Welt. Der "offizielle" Wettbewerb Eurovision Song Contest wurde damals abgesagt, erst jetzt kann er – unter Corona-Bedingungen – in Rotterdam steigen. Doch bevor die Sause am Samstag, 22. Mai, im ARD-Programm ausgestrahlt wird, funkt im Vorfeld ProSieben mit dem "Free European Song Contest" dazwischen. Dahinter verbirgt sich wie im Vorjahr ein nicht ganz so bierernstes Musikfest, bei dem prominente Musiker aus der deutschsprachigen Region auftreten: Alle präsentieren jeweils Songs für ein Land, zu dem sie einen persönlichen Bezug haben.