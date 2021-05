Dennis Aogo spricht bei Markus Lanz über Rassismus und Boris Palmer

Dennis Aogo hat bei "Markus Lanz" Boris Palmer teilweise in Schutz genommen. Dessen Kritik an einer "Cancel Culture" stimme er zu, sprachlich habe sich Palmer aber einen unverzeihlichen Fehltritt geleistet, sagte der ehemalige Nationalspieler.

Eine Whatsapp-Nachricht von Jens Lehmann an Dennis Aogo schlägt bis heute hohe Wellen: Der ehemalige Fußballnationalspieler verlor seinen Posten im Aufsichtsrat des Bundesligisten Hertha BSC, die Fernsehsender Sky und SPORT1 wollen ihn nicht mehr einladen. Er hatte in einer – offenbar aus Versehen an den Betroffenen selbst geschickten – Whatsapp-Nachricht den Ex-Fußballer Dennis Aogo als "Quotenschwarzen" bezeichnet. Nur kurz darauf sorgte ausgerechnet Aogo selbst für den nächsten Eklat, als er in einer Live-Sendung von "trainieren bis zum Vergasen" sprach. Seinen Job als Sky-Experte lässt er vorerst ruhen.