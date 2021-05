Georgina Fleur bestätigt Schwangerschaft

Baby-News bei Georgina Fleur: Wie die 31-Jährige im SAT.1-"Frühstücksfernsehen" bestätigte, erwartet sie ihr erstes Kind. In den vergangenen Wochen hatte die ehemalige "Bachelor"-Teilnehmerin die anhaltenden Gerüchte immer wieder dementiert. Aus Angst vor negativen Reaktionen habe sie ihre Schwangerschaft so lange wie möglich geheim gehalten, so Fleur. Da sie sich bereits im sechsten Monat befinde, sei dies nun aber nicht mehr möglich. "Ich möchte euch trotzdem bitten, unsere Privatsphäre zu respektieren, dass ich die Zeit der Schwangerschaft genießen kann", erklärte der Reality-Star in einem Einspieler.