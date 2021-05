Let's Dance Kids läuft jetzt auch bei RTL

Nach der Premiere bei Streaming-Anbieter TVNOW erobern die tanzbegabten Kids nun auch das Free-TV: Bei RTL läuft die erste Staffel am Sonntag im Vorabendprogramm.

Let's Dance Kids Show • 16.05.2021 • 19:05 Uhr

Seit acht Jahren begeistert "The Voice Kids", der jugendliche Ableger der SAT.1-Gesangsshow "The Voice of Germany", nun schon in regelmäßigen Abständen das deutsche Fernsehpublikum. Es war wohl nur eine Frage der Zeit, bis auch RTL eine ähnliche Idee in Auftrag geben würden. Anfang April feierte "Let's Dance Kids", der Ableger der nahezu gleichnamigen Prominenten-Tanzshow, bei TVNOW Premiere. Nun, rund einen Monat später, werden die insgesamt vier Folgen an vier aufeinanderfolgenden Freitagen bei RTL ausgestrahlt.

Fünf tanzfreudige Promikinder werden in den Mottoshows ihr Können bei ChaChaCha, Walzer und Co. unter Beweis stellen. Ähnlich wie in der erwachsenen "Let's Dance"-Version werden sie dabei von ebenfalls minderjährigen Profitänzern auf der Bühne und in der Vorbereitung begleitet. Fans des originalen Formats können sich zudem auf ein Wiedersehen mit den "Let's Dance"-Veteranen Melissa Ortiz-Gomez, Sergiu Luca, Regina Luca, Roberto Albanese und Victoria Kleinfelder-Cibis freuen: Als sogenannte Profi-Coaches werden sie das Training der jungen Talente beaufsichtigen und ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Die Juroren Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González bewerten die Auftritte. Victoria Swarovski und Daniel Hartwich moderieren.

Doch wer sind die Promikinder, die in der Show um den Einzug ins Finale und den am Ende verliehenen Titel "Dancing Sternchen 2021" kämpfen? Der zehnjährige Hamburger Spencer König spielt seit 2018 die Rolle des Olufemi "Femi" Okoawo in der Kinder- und Jugendserie "Die Pfefferkörner". Seine ein Jahr jüngere Konkurrentin Zoé Baillieu wurde als die kleine Kate Wiedmann in der RTL-Daily "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" bekannt.

Jona Szewczenko und Angelina Stecher-Williams wiederum können auf die "Let's Dance"-Erfahrungen ihrer Mütter zurückgreifen: Sowohl die ehemalige deutsche Eiskunstläuferin Tanja Szewczenko als auch die Fernsehmoderatorin Judith Williams belegten in der Vergangenheit bei "Let's Dance" den zweiten Platz. Maris Ohneck hingegen ist der Sohn des Schauspielers Erdogan Atalay, bekannt aus der RTL-Actionserie "Alarm für Cobra 11". Bilder der Kandidaten und ihren Tanzpartnern sehen Sie hier.

Let's Dance Kids – So. 16.05. – RTL: 19.05 Uhr



Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH