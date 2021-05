Dalli Dalli feiert Jubiläum: große Sprünge

50 Jahre "Dalli Dalli". Die Mutter aller Abend-Quiz-Shows feiert Jubiläum mit einer besonderen Neuauflage.

"Sie sind der Meinung, das war...spitze!" Diesen Satz kannte zwischen 1971 und 1986 ganz Fernseh-Deutschland. „Dalli Dalli“, die Quiz-Show für die gesamte Familie, war ein Straßenfeger ohne Gleichen. Prominente, die gegeneinander antraten, ihr Wissen unter Beweis stellten und diverse Aufgaben auf Zeit erledigen mussten. Und die Punkte sammelten, die wiederum zu Geld wurden, das bedürftige Familien unterstützte. Das traf den Geschmack des Publikums und wurde zum Vorbild vieler ähnlicher Formate, die noch heute für Unterhaltung sorgen. Und auch, wenn sich schon in den frühen 80er-Jahren einige Zeitgenossen über die oft als ziemlich konservativ bewertete Unterhaltung lustig machten, war der Erfolg der Sendung stilprägend.

Ihr Moderator Hans Rosenthal wurde zur Ikone der Branche. Seine stets positive Art der Moderation täuschte nicht darüber hinweg, dass er, der als Deutscher jüdischer Konfession während der Nazi-Herrschaft Schlimmes erduldet hatte, selbst in einer harmlosen Unterhaltungs-Show Zivilcourage zeigte. Weil das ZDF 1978 den Ausstrahlungstermin der 75. Dalli Dalli-Sendung am 9. November, dem Tag der Reichspogromnacht, nicht verschieben wollte, trug Rosenthal demonstrativ Trauer und ließ in den Rate pausen statt Schlagern bedächtige Opernmusik spielen.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu.

Hans Rosenthal und Dalli Dalli waren so eng miteinander verwoben, dass man sich kaum vorstellen kann, den 1987 verstorbenen Moderator zu ersetzen. Das ist auch gar nicht der Plan, wenn Johannes B. Kerner am 15. Mai zu "50 Jahre Dalli Dalli – die große Jubiläumsshow" (20.15 Uhr, ZDF) einlädt. Hier trifft Kerner auf prominente Gäste, die noch einmal auf das legendäre Startsignal warten: "Dalli Dalli!". Zudem erinnert er sich gemeinsam mit seinen prominenten Gästen hinter den Ratepulten an legendäre Momente und ideenreiche Spiele.

Testen Sie Ihr "Dalli Dalli"-Wissen in unserem Quiz:

log_IVW_GA_Activity()"> Dass für die Ideen oftmals im Wortsinne der Groschen fallen musste, was die Hans-Rosenthal-Stiftung bis heute erreicht hat und warum der berühmte Sprung nicht auf Gegenliebe beim Rosenthal-Nachwuchs traf, erfuhr prisma-Chefredakteur Stephan Braun im Video-Talk mit Gert Rosenthal, der hier auf unserem YouTube-Kanal abrufbar ist.

SCHNELLE HILFE Die "Hans-RosenthalStiftung – schnelle Hilfe in akuter Not e.V." setzt sich für Menschen ein, die unverschuldet in Not geraten sind. Falls auch Sie die Stiftung dabei unterstützen möchten, können Sie das gerne unter: Deutsche Bank AG, BLZ 100 708 48, Spendenkonto 15 04 20 800, IBAN: DE28 1007 0848 0150 4208 00, BIC (SWIFT) DEUTDEDB110. Stichwort: "prisma". Mehr Informationen unter: www.hans-rosenthalstiftung.de

TV-TIPP