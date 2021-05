Jorge González im prisma-Podcast: "Let's Dance"-Juror plaudert über sein Leben

Jorge González wurde am 11. August 1967 in Kuba geboren. Mit 17 Jahren kam er nach Europa, um zu studieren. In Deutschland wurde er zunächst als Laufsteg-Coach in der Casting-Show "Germany's next Topmodel" bekannt. Seit 2013 sitzt er an der Seite von Motsi Mabuse und Joachim Llambi in der Jury der RTL-Show "Let's Dance".