Glass: Kritik zum Film bei ProSieben

Danach nahm der Zuspruch zu den Filmen von M. Night Shyamalan stetig ab. Mit "Split" (2016) über drei junge Damen in der Gewalt eines Psychopathen (James McAvoy) gewann er indes die Gunst des großen Publikums zurück. Shyamalan wollte den Erfolg ausbauen. Auf einmal waren "Unbreakable" und "Split" die ersten beiden Teile einer Trilogie, die mit "Glass" den triumphalen Schlusspunkt erhalten sollte. Aber nie kam ein Thriller von M. Night Shyamalan so verkopft und wirr, langatmig und plaudernd daher. ProSieben zeigt den Thriller nun zum ersten Mal im Free-TV.

19 Jahre nach seiner wundersamen Unverletztheit und der Überführung von Price als pathologischem Kriminellen führt David Dunn mit seinem Sohn Joseph (Spencer Treat Clark) eine kleine Sicherheitsfirma in Philadelphia. In einen dunklen Umhang in große Kapuze gehüllt bringt er heimlich als "Overseer" Übeltäter zur Strecke. Er kann das sogenannte "Biest" trotz dessen vieler Identitäten aufspüren und eine Schar Basketball-Cheerleader befreien. Die Polizei jedoch verhaftet das Biest und Dunn, sie werden in die Klinik der Psychiaterin Dr. Ellie Staple (Sarah Paulson) gebracht.