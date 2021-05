ARD-Doku: Frauen unter Druck – Selbstbestimmung im Jahr 2021

Frauen in Deutschland müssen noch immer zahlreiche Hürden überwinden, um nicht in die zweite Reihe gedrängt zu werden. Eine ARD-Doku geht auf Spurensuche.

Um die Frage nach dem ersten "großen K", der Karriere, zu klären, trifft Julia Rehkopf zwei Frauen, deren Erfahrungen wohl vor allem aufgrund ihres Altersunterschieds sehr ungleich ausfallen. So spricht die Reporterin mit Prof. Dr. Antje Boetius (54), der als Meeresbiologin, Leiterin eines Zentrums für Polar- und Meeresforschung und Universitätsprofessorin schon so mancher Stein in den Weg gelegt wurde und die bis heute immer wieder gefragt wird, warum sie kinderlos sei. Die 26-jährige Kristina Nikolaus, CEO eines Space-Tech Start-Ups und Leiterin eines elfköpfigen Teams, kennt diese Probleme hingegen nicht. Ein Generationenproblem also?