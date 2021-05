Daniela Katzenberger trifft mit Cellulite-Foto einen Nerv

#photoshopkeinbock: Unter diesem Hashtag zeigt sich Daniela Katzenberger auf Instagram nun so authentisch wie eh und je. Die 34-Jährige postete am Sonntagabend ein Bild, auf welchem sie im grünen Bikini am Strand von Mallorca zu sehen ist. Das Besondere: Die "Katze" zeigt sich ihren zwei Millionen Followern auf dem Foto gänzlich ohne Filter und Nachbearbeitung – und erklärt: "Solange ich noch keine Wassermelonen in meiner Cellulite transportierten kann, ist alles in Butter."