Entführt in Louisiana: Kritik zum Film im ZDF mit Halle Berry

In "Entführt in Louisiana" (2017, Regie: Luis Prieto), den das ZDF jetzt in seiner Reihe "Montagskino" zeigt, muss Halle Berry als alleinerziehende Mutter Karla Dyson aufopferungsvoll um ihren sechsjährigen Sohn Frankie kämpfen. Nach dem gemeinsamen Besuch in einem Freizeitpark sieht die Restaurantkellnerin, wie ihr Kind in ein Auto gezerrt und entführt wird. Wild entschlossen nimmt sie mit ihrem Minivan die Verfolgung auf. Es kommt zu tödlichen Verfolgungsjagden, sie selbst wird im Auto der Kidnapper bedroht, ein Polizist tödlich verletzt. Der Kampf geht in wechselnden Fahrzeugen weiter – erst recht, als Karla erkennen muss, dass die Suchplakate auf einer Polizeistation davon künden, dass tausende entführter Kinder auch nach Jahren nicht wiedergefunden wurden.