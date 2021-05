Michelle Hunziker hatte Corona – und "wirklich Angst"

Bereits im vergangenen Jahr sprach Aurora Ramazzotti, die gemeinsame Tochter von Michelle Hunziker und Eros Ramazzotti, öffentlich über ihre Corona-Erkrankung. Die 24-Jährige und ihr Freund hatten sich im November mit dem Virus angesteckt. Nun ist klar: Auch ihre Mutter war infiziert! Laut "Bild am Sonntag" soll Michelle Hunziker in der Aufzeichnung der MagentaTV-Sendung "Bestbesetzung" von Johannes B. Kerner (Ausstrahlung ab Donnerstag, 20. Mai) zum ersten Mal von ihren eigenen Erfahrungen mit COVID-19 erzählt haben.

Bislang hatte die Dreifachmama ihre Erkrankung geheim gehalten. "Meine älteste Tochter hatte es zuerst ganz schlimm, sie ist 24. Sie hatte letztes Jahr zwei Wochen lang Husten, Fieber und halt all das, was Covid mit sich bringt. Und mich hat es dann eben auch erwischt", erklärte Hunziker laut dem Bericht. Auch ihr selbst sei es nicht gut gegangen: "Ich hatte zwei Tage lang Atemprobleme, mein Sauerstoffgehalt im Blut wurde regelmäßig kontrolliert. Ich hatte zwischenzeitlich wirklich Angst, weil man ständig daran gedacht hat, was gerade mit einem passiert."