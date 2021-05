MTV Movie Awards: Scarlett Johansson mit Schleim übergossen

Am Sonntag erhielt "Avengers"-Star Scarlett Johansson bei der Verleihung der MTV Movie & TV Awards eine ganz besondere Auszeichnung. Die 36-Jährige wurde mit dem MTV Generation Award für ihr bisheriges Werk gekürt. Aufgrund der Corona-Pandemie war Johansson der Gala in Los Angeles per Video zugeschaltet und hielt so ihre Rede von ihrem Zuhause aus. Dabei hatte sie die Rechnung allerdings ohne ihren Ehemann Colin Jost gemacht: Während die Schauspielerin sich für den Preis bedankte, entleerte der Komiker seiner Frau vor laufender Kamera eine Schüssel voll grünem Schleim über den Kopf.