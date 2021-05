Hamburg will Udo Lindenberg zum Ehrenbürger machen

Udo Lindenberg feiert am 17. Mai 2021 seinen 75. Geburtstag. Die Stadt Hamburg hielt zum Ehrentag eine ganz besondere Überraschung für das Rock-Urgestein parat.

Wenn das mal keine gelungene Überraschung ist: Pünktlich zum 75. Geburtstag von Udo Lindenberg will die Stadt Hamburg den Sänger zum Ehrenbürger machen. Wie der Hamburger Senat am Montag bekanntgab, soll dem Rockmusiker die Ehrenbürgerschaft in seiner Wahlheimat verliehen werden, sobald diese von der Bürgerschaft offiziell bestätigt wurde und die Corona-Maßnahmen eine feierliche Zeremonie zuließen.