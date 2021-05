Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca: neue Folgen bei RTL2

Mehr als zehn Jahre ist es mittlerweile her, seit das VOX-Format "Auf und davon – Mein Auslandstagebuch" eine damals 22-jährige Blondine aus Ludwigshafen mit der Kamera nach Kalifornien begleitete. Dort bewarb sie sich zunächst als Praktikantin bei der Burger-Kette "Hooters", dann versuchte sie, als Model Fuß zu fassen – und das bei keinem Geringeren als dem mittlerweile verstorbenen "Playboy"-Papst Hugh Hefner. Der Plan scheiterte grandios, doch der erste Stein für die Erfolgsgeschichte Daniela Katzenberger war gelegt. Heute versorgt die "Katze" auf Instagram und Facebook mehr als zwei Millionen Fans mit überwiegend pinken Bildchen und lässt seit Jahren bei RTLZWEI ganz Deutschland an ihrem Leben teilhaben – Hochzeit und Entbindung inklusive.

Privat wie eh und je geht es also selbstverständlich auch in den neuen Folgen ihrer Doku-Soap "Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca" (immer mittwochs, 20.15 Uhr) weiter: So plant die 34-Jährige zum Missfallen ihres Ehemanns Lucas Cordalis schon in der Auftaktfolge Optimierungsarbeiten (eine Bruststraffung), übt sich an der jüngst angeschafften Poledance-Stange und versucht, die fünfjährige Tochter Sophia aus dem elterlichen Bett zu locken, um das eingeschlafene Liebesleben neu aufleben zu lassen.