Amazon Prime will "James Bond"-Studio kaufen

Amazon will Medienberichten zufolge das Hollywoodstudio MGM kaufen. Laut mehreren US-Medien sollen die Verhandlungen zum Megadeal aktuell noch laufen. Eine offizielle Stellungnahme von Amazon und MGM gibt es bislang nicht. Das Digitalmagazin "The Information" hatte zuerst von dem geplanten Deal zwischen dem Onlineversandhändler und der Filmproduktionsfirma berichtet. Demnach wolle Amazon zwischen sieben und zehn Milliarden US-Dollar für den Konzern bezahlen.

Egal, wie hoch die Summe ausfällt, die Amazon letztlich locker macht: Rechnen dürfte sich der Deal für den Streamingdienst allemal. Immerhin zählen neben sämtlichen Filmen aus der "James Bond"-Reihe auch Kinoklassiker wie "Rocky" und TV-Serien wie "Vikings" oder "The Handmaid's Tale" zum Portfolio von MGM. Sollten diese, nach Ablauf bestehender Verträge mit anderen Anbietern, ausschließlich über Amazon Prime verfügbar sein, könnte das die Zahl der Abonnenten unter Umständen in die Höhe treiben.

Filmstudios wie MGM leiden zunehmend unter den in vielen Regionen der Welt weiter anhaltenden Kinoschließungen im Zuge der Coronapandemie. "Keine Zeit zu sterben", der voraussichtlich letzte Film mit Daniel Craig als James Bond, war etwa in der Vergangenheit mehrfach verschoben worden. Nach aktuellem Stand soll der neue 007 am 30. September 2021 in die Kinos kommen.