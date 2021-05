Charles Grodin gestorben – er war der Vater in "Ein Hund namens Beethoven"

Wie sein Sohn Nicholas der "New York Times" bestätigte, ist der Schauspieler am Dienstag seinem Kampf gegen Knochenmarkkrebs erlegen. Grodin, der zuletzt in Connecticut gelebt hatte, wurde 86 Jahre alt. Er hinterlässt zwei erwachsene Kinder.

Seine Karriere als Schauspieler hatte bereits Ende der 1960er-Jahre begonnen, als er in Roman Polanskis Film "Rosemaries Baby" eine Nebenrolle übernahm. Es folgten einige bekannte Auftritte wie die Hauptrollen in der US-Komödie "Pferdewechsel in der Hochzeitsnacht" (1972) oder in "Midnight Run – Fünf Tage bis Mitternacht" (1988) an der Seite von Robert der Niro. Hierzulande kennt man Charles Grodin vor allem wegen seines Parts in der Familienkomödie "Ein Hund namens Beethoven", in der er 1992 einen Vorstadtvater spielte.