Avicii: Gebäude in Stockholm wird nach ihm benannt

Als im April 2018 die Meldung die Runde machte, der EDM-Künstler Avicii sei gestorben, war die Musikwelt geschockt: Sie hatte einen der größten Stars verloren. Der schwedische DJ, der nur 28 Jahre alt wurde, hatte zuvor unter gesundheitlichen Problemen und Depressionen gelitten. Mit seinen Hits wie "Wake Me Up" und "Hey Brother" bleibt Tim Bergling, so Aviciis bürgerlicher Name, jedoch in Erinnerung – und künftig auch als Namensgeber des Stockholmer Ericsson Globe. Wie die Veranstaltungsstätte am Mittwoch bekannt gab, trägt sie künftig den Namen Avicii Arena.