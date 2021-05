Cruella-Premiere: Endlich wieder Roter Teppich

Hollywood meldet sich aus dem Corona-bedingten Dornröschenschlaf zurück: Am Dienstagabend feierte "Cruella" seine große Premiere im El Capitan Theatre in Los Angeles. Der neue Disney-Film mit Emma Stone in der Hauptrolle ist der erste Film seit Ausbruch der Corona-Pandemie, dessen Start mit einer Premiere im Kino samt rotem Teppich begangen wurde.