James Bond 007 – Golden Eye: Kritik zum Film bei VOX

Am 8. Oktober hat das Warten für Bond-Fans endlich ein Ende – vorausgesetzt, die Pandemie spielt mit. Dann schlüpft Daniel Craig für "Keine Zeit zu sterben" ein fünftes und letztes Mal in den schicken Frack des weltweit berühmten Geheimagenten. Seinem Vorgänger als 007 waren hingegen nur vier Auftritte vergönnt, der erste im Jahr 1995: Sein Debüt im Auftrag Ihrer Majestät feierte Pierce Brosnan mit dem Film "James Bond – Golden Eye", den VOX nun zur besten Sendezeit wiederholt. Damals beendete der Streifen eine sechsjährige Durststrecke, ausgelöst durch rechtliche und künstlerische Differenzen, für die Fans des charmanten Geheimagenten. Und dann kam Brosnan, unterlegt mit dem stilprägenden Titelsong von Tina Turner.

Als Nachfolger von Timothy Dalton warf sich der Ire in sein erstes Abenteuer als 007 und fand sich prompt in der heißen Phase des kalten Krieges wieder. Gemeinsam mit dem Agenten Alec Trevelyan alias 006 (Sean Bean) zerstört James Bond eine russische Chemiewaffenfabrik – sein Kollege überlebt diesen Einsatz nicht. Neun Jahre später heftet sich der britische Spion in Monaco an die Fersen der schönen Agentin Xenia Onatopp. Sie führt ihn zur russischen Terrororganisation Janus, die nicht weniger plant, als eine Atombombe im All zu zünden. Wenig überraschend hängt es an 007, den nuklearen Kollaps zu verhindern.