Maroni: Kritik zur 2. Staffel der ARTE-Serie

Ein Hauch von "Apocalypse Now", düstere Noir-Krimi-Stimmung und ab und an beklemmende Voodoo-Assoziationen herrschen in der Serie "Maroni" vor, die ARTE in deutscher Erstausstrahlung zeigt. Erzählt wird von den teilweise unter die Haut gehenden Erlebnissen der Polizistin Chloé Bresson (Stéphane Caillard) bei Ermittlungsarbeiten, die ihre eigene Familiengeschichte betreffen. Die Indizienführen sie in furchteinflößende, okkulte Welten.