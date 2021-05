Der Masuren-Krimi: Fryderyks Erbe – Kritik zum Film im Ersten

Ob Kroatien oder Irland, ob Bozen oder Zürich – donnerstags entführt das Erste die Zuschauer wortwörtlich in die weite Welt des Verbrechens. Nun bekommen die Regionalkrimis vor hübscher Kulisse Zuwachs: "Der Masuren-Krimi" bringt die landschaftlich reizvolle polnische Gegend auf die TV-Landkarte. Umgeben von zahllosen Seen und weitläufigen Wäldern ermittelt hier Claudia Eisinger als geniale, aber ziemlich verschrobene Kriminaltechnikerin Dr. Viktoria Wex, die es in der ersten Folge der neuen Reihe in den kleinen Ort Pasym verschlägt. Dort steht das Haus ihres Onkels, der jedoch seit Tagen vermisst wird. Nicht nur muss sich die Ermittlerin auf den Abschied von einem lieben Menschen einstellen – auch gerät sie unerwartet mitten in einen Mordfall, der weite Kreise zieht.