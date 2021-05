Die Alm 2021: Starttermin und weitere Details bekannt

"Ich bin ein großer Reality-TV-Fan und sauge wirklich alles aus dem Genre auf. Das wird ein sehr spannendes Paket. Für Collien und mich ist es das erste Mal, dass wir zusammenarbeiten - ich freu mich echt darauf", sagt Christian Düren. "Da ist bestimmt ordentlich was los auf der Alm. Vermutlich klopfen wir nach drei Tagen an und wollen mit einziehen. Ich bin sehr froh, dass ich mit Christian mein persönliches Reality-TV-Wikipedia an meiner Seite habe", meint Collien Ulmen-Fernandes.