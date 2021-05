Günther Jauch rettete älterem Mann mit gutem Tipp das Leben

Den TV-Beitrag sah damals auch Heike Grundlich, deren Vater zum damaligen Zeitpunkt ebenfalls an Corona erkrankt war und sich in Quarantäne in seinem Zuhause befand. Wie ein "stern TV"-Beitrag vom Mittwochabend berichte, verließ sich Grundlich kurzerhand auf die Empfehlung Jauchs und kaufte ihrem Vater ein Pulsoximeter. Als der Witwer daraufhin seinen Blut-Sauerstoffgehalt überprüfte und diesen am Telefon seiner Tochter mitteilte, alamierte sie besorgt den Hausarzt: Jürgen Krüger hatte nur noch 80 Prozent Sauerstoff im Blut – ein lebensbedrohlicher Zustand.