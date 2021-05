Let's Dance 2021: Simon Zachenhuber rettet die Ehre der Boxer

Boxer hatten es bislang bei "Let's Dance" schwer. Simon Zachenhuber wollte es besser als seine Vorgänger machen, das ist ihm gelungen. Anders als bei Regina Halmich, Artur Abraham und Co. steht er zum Zeitpunkt seiner Teilnahme in der RTL-Show noch am Anfang seiner Box-Karriere. Sein Name dürfte vorher nur eingefleischten Kampfsport-Fans etwas gesagt haben.