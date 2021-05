The Taste 2021 - 9. Staffel: Start und Jury

Mit derselben Jury wie im Vorjahr haben in München die Dreharbeiten zur neunten Staffel der SAT.1-Kochshow "The Taste" begonnen. Im Vorfeld spucken natürlich alle Coaches große Töne.

Frank Rosin und Tim Raue haben eines gemeinsam: Beide stehen als "The Taste"-Coaches noch mit leeren Händen da. Das soll sich 2021 ändern, wenn bei SAT.1 die neunten Staffel der Show läuft. In den Bavaria Studios in München werden die neuen Folgen derzeit produziert, ausgestrahlt werden sie ab dem Spätsommer.

Ganz anders die Auslangslage bei Alexander Herrmann. Der Star-Koch hat schon vier Mal (2014, 2016, 2017, 2019) eines seiner Talente zum Sieg bei "The Taste" geführt und geht entsprechend selbstbewusst in die neunte Staffel. "Die Juroren bei 'The Taste' sind quasi wie das A-Team: Frank Rosin ist ganz klar B.A. Baracus, Tim Raue ist Murdock und der Herr Kumptner ist Face aus dem Original-A-Team", sagt der 49-Jährige. "Und dann gibt es noch Hannibal, der immer sagt: 'Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert.' Jetzt kann man sich ja mal überlegen, wer mit grauem Haar, gefühlt sogar mit Zigarre, am Jury-Pult sitzt und der Boss ist: Richtig, ich. Ich bin DAS A-Team und alles läuft nach meinem Plan. Deswegen werde ich auch dieses Jahr wieder gewinnen!"

Im vergangenen Jahr reichte es für Herrmann allerdings nicht zum Sieg. Debütant Alex Kumptner gewann direkt in seiner Premierenstaffel. "Ich freue mich, bin heiß auf meine zweite Staffel und werde meinen geschätzten Kollegen zeigen, dass ich nicht nur ein One-Hit-Wonder war! Das Motto dieses Jahr: vom Jäger zum Gejagten", sagt der Österreicher, der den inoffiziellen Titel "Schönster Koch im deutschen Fernsehen" trägt.

Und wie gehen die beiden Dauerverlierer die neue Staffel an? Bescheiden wie eh und je! "Während Frank noch seine Jacke sauber schrubbt, Alex 'Everybody's Darling' sein möchte und Alexander damit beschäftigt ist, seine Trophäen zu entstauben, will ich mit meiner Berliner Schnauze und hochindividuellen Kandidat:innen den Sieg erkochen", sagt Tim Raue, der zum dritten Mal teilnimmt. "The Taste"-Dauerbrenner Frank Rosin hat sich derweil eine ganz eigene Taktik überlegt: "Liebe, Empathie und Zuneigung werden in diesem Jahr meine Stärken sein." Das glauben wir allerdings erst, wenn wir es sehen ...

Bei "The Taste" treten die besten Hobby- und Profiköche Deutschlands gegeneinander an. Sie eint ein Ziel: den perfekten Genuss-Löffel zu kreieren und 50.000 Euro sowie ein eigenes Kochbuch zu gewinnen. Die neunte Staffel startet im Spätsommer 2021 in SAT.1. Moderiert wird sie erneut von Angelina Kirsch.



Quelle: areh