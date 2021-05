Netflix plant Spionage-Serie mit Arnold Schwarzenegger

Wer hätte das gedacht: Im Alter von 73 Jahren tritt Arnold Schwarzenegger zum ersten Mal in seinem Leben eine Hauptrolle in einer Serie an. Wie Netflix am Mittwoch auf Twitter bekannt gab, soll der Schauspieler in der achtteiligen Spionage-Serie an der Seite von Monica Barbaro ("The Good Cop") vor der Kamera stehen. Laut der Mitteilung sollen Schwarzenegger und Barbaro Vater und Tochter spielen, die sich gegenseitig ihre Arbeit als CIA-Agenten verheimlicht hatten. Nachdem die Lüge auffliegt, sind die beiden gezwungen, ein Team zu bilden.