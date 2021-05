The Masked Singer USA: Im Kostüm steckte der Ehemann einer Jurorin

Versteckspiel 2.0! In der US-Ausgabe von "The Masked Singer" war vor allem Jurorin Jenny McCarthy fassungslos, als der Hahn demaskiert wurde. Denn im Kostüm steckte ihr eigener Ehemann!

Wie auch hierzulande sind die USA seit geraumer Zeit im "Masked Singer"-Fieber. Während sich deutsche Fans bis zu den neuen Folgen noch etwas gedulden müssen, ist die Musikrateshow in Amerika gerade in vollem Gange. Bereits zum Auftakt der fünften Staffel sorgte die US-Ausgabe für eine wahre Sensation: Gleich in der ersten Folge wurde die Schnecke enttarnt – und dahinter steckte kein Geringerer als Kermit der Frosch! Eine Woche vor dem heißersehnten Finale sorgte nun erneut eine Enthüllung für Schlagzeilen.

Die Jury, bestehend aus Schauspieler Ken Jeong ("Hangover"), Schauspielerin Jenny McCarthy, Pussycat-Dolls-Sängerin Nicole Scherzinger und Popstar Robin Thicke, war völlig aus dem Häuschen, als der Hahn seine Identität preisgab. Nachdem er die Zuschauer wochenlang mit Hinweisen genervt und die Jury bei "The Masked Singer" verspottet hatte, sorgte der Hahn "Cluedle-Doo" im Halbfinale am Mittwoch vor allem bei einer Jurorin für Verblüffung: Jenny McCarthy.

McCarthy hatte vermutet, hinter dem Kostüm verberge sich R&B-Sänger Akon. Als der Hahn schließlich seine Maske abnahm, war das Model jedoch fassungslos: Vor ihr stand ausgerechnet Donnie Wahlberg – ihr eigener Ehemann! Wahlberg, Bruder von US-Schauspieler Mark Wahlberg und ehemaliges Bandmitglied der New Kids on the Block ist somit wohl ein Versteckspiel gelungen, das in der Geschichte von "The Masked Singer" noch seinesgleichen sucht.