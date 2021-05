Die Bestimmung – Divergent: Kritik zum Film bei ProSieben

Jeder Teenager weiß: Es ist hart herauszufinden, wer man ist. Zu erkennen, wo man hingehört. In der Sci-Fi-Dystopie "Die Bestimmung – Divergent" (2014) von Autorin Veronica Roth, die zum Bestseller wurde, müssen die 16-Jährigen nach einem unverbindlichen Eignungstest letztlich selbst wählen, welcher Fraktion sie angehören wollen. Zur Auswahl stehen die Altruan, die das Leben aus dem Blickwinkel der Selbstlosigkeit betrachten. Und außerdem die freimütigen Candor, die gelehrten Ken, die friedfertigen Amite und die furchtlosen Ferox. ProSieben zeigt den Kinoerfolg von Regisseur Neil Burger in einer Wiederholung zur Primetime.

Burger nahm sich dieser "Weiblicher Teenager rebelliert gegen das inhumane System"-Geschichte an, da sie offensichtlich den Nerv der Zeit trifft. Die Ähnlichkeit zu einer weiteren Erfolgsstory – "Die Tribute von Panem" – ist kaum zu übersehen. Scheint so, als ob viele junge Menschen in Angst vor der Übermacht eines vermeintlich zum Wohl der Menschheit bis ins Kleinste durchdachten Systems leben. Ein spannender Grundgedanke, doch vermag der Film nicht wirklich zu veranschaulichen, warum die "Unbestimmten" eigentlich so gefährlich für das System sind, geschweige denn die heraufziehende Verschwörung der fanatischen Systembefürworter glaubhaft zu machen.