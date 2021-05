Eurovision Song Contest 2021 in der ARD: Wo landet Jendrik?

Popstar

Lady Gaga berichtet von Missbrauch als Teenager

In der ersten Folge der neuen Doku-Reihe "The Me You Can't See" (ab Freitag, 21. Mai, auf Apple TV+) schildert Lady Gaga, wie sie als Teenager sexuell missbraucht wurde. Die Folgen der Tat belasten die Sängerin bis heute.

