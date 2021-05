Kinoverbände fordern baldige bundesweite Wiedereröffnung

Wenn es nach den fünf Kino- und Verleihverbänden in Deutschland geht, sollen Lichtspielhäuser spätestens zum 1. Juli bundesweit wieder ihre Türen öffnen.

Für den national funktionierenden Markt sei es wichtig, dass sich alle Bundesländer auf einen einheitlichen Termin für die Wiedereröffnung der Kinos einigten. Denn nur so könnten die Verleiher neue Filme starten und den Filmtheatern ihre wirtschaftliche Grundlage zurückbringen, heißt es in einer Pressemitteilung der Verbände.

Doch auch die Bedingungen für die Wiedereröffnung wurde von den Verbänden diskutiert – mit einheitlichem Ergebnis: Mit Hinweis auf die bereits erprobten Hygienekonzepte der Häuser fordern die Verbände "Auflagen mit Augenmaß": Demnach soll etwa keine Maskenpflicht am Platz gelten, wie sie derzeit etwa in den bereits wiedereröffneten Theatern gilt. Auch hier fordern die Verbände diesbezüglich schnellstmöglich eine konkrete Planungsperspektive, denn nur so ließen sich die enormen wirtschaftlichen Schäden abmildern.